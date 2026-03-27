Laurent Arnoult à découvrir au casino de Blotzheim :

Cet humoriste alsacien fête ses 20 ans de carrière et demain, il vous attend à Blotzheim, sur la scène du casino pour vous présenter son spectacle “L’important c’est l’essentiel!”. Il analyse notre quotidien avec une répartie et un humour percutant. Un véritable show-man, qui va séduire tout le monde c’est sûr !

📅 : Samedi 28 mars 21h

📍 : Casino Barrière de Blotzheim

Coup d'envoi officiel de la saison estivale à Europa Park :

Il y a eu une pré ouverture dimanche dernier ! Mais LE coup d’envoi de la saison estivale 2026 sera donné demain. Avec une grosse nouveauté à découvrir : le nouveau quartier Monaco ! Quartier très glamour installé autour du Silverstar. Pas d'attraction supplémentaire pour les amateurs de sensations fortes. mais un film 4D avec Snorri, la mascotte de l'autre parc d'attraction du site, Rulantica.

📅 : Du 28 mars au 25 septemvbre 2026

📍 : Europa Park à Rust

Billetterie sur www.europapark.de

Le festival Ramdam débarque à Wittenheim :

Le festival Ramdam à Wittenheim est un festival consacré au livre et à la jeunesse. Ce festival fait son retour à la MJC de Wittenheim avec toujours le même objectif : celui de « transmettre le virus de la lecture » aux enfants, selon la formule utilisée. Il y aura des invités, des lectures, des animations, des ateliers etc…Le thème cette année est “Monstres et merveilles”

📅 : Samedi 28 & dimanche 29 mars de 9h à 18h

📍 : MJC de Wittenheim.

Happy Games à Mulhouse :

Avis à tous les fans de jeux : Happy Games revient ce week-end! Le festival Happy Games de Mulhouse se déroule sur 3 jours. Trois jours intenses dédiés à l'univers du jeu sous toutes ses formes : Jeu en bois, jeu vidéo, jeux de société, jeu du monde .. de tout et pour tout le monde.

📅 : Vendredi 27 Mars de 9h à 18h, samedi 28 Mars de 10h à 20h (et soirée off jusqu'à minuit) & dimanche 29 Mars de 10h à 19h

📍 : Parc Expo de Mulhouse