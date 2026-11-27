Afterwork ce soir à Blodelsheim :

C’est le groupement football féminin Centre Haut Rhin qui vous propose de venir profiter d’une soirée à la salle polyvalente avec tout ce qu’il faut : boisson, petite restauration , ambiance etc... Ça démarre à 18h30 et jusqu'à 19h30 ce sera Happy Hour .

📅 : Vendredi 27 novembre à parir de 18h30

📍 : Salle Polyvalente de Blodelsheim

Joseph Kamel en concert à Sausheim

Il est vraiment l’un des artistes montant dans la chanson française fait escale en Alsace demain ! Joseph Kamel sera sur la scène de l'ED&N à Sausheim. Révélé notamment avec ses titres « Celui qui part », « Beau », en duo avec Julien Doré, et « Ton regard », le chanteur vient présenter son univers musical, entre pop et chanson française. Il défendra son deuxième album nommé “demain”, porté par le single « Crash ».

📅 : Samedi 28 novembre dès 20h

📍 : Eden de Sausheim

De nouvelles communes du Haut-Rhin ouvrent leur marché de Noël ce week end :

La magie de Noël prend de plus en plus d’ampleur, les marchés de Noël ouvrent tous progressivement. Les principaux sont en cours depuis plusieurs jours comme Munster, Colmar Mulhouse Strasbourg !

Et les autres arrivent progressivement ! Pour ce week end, ouverture des marchés de Noël de Bergheim Kingersheim, Pfastatt, Brunstatt, Rumersheim le haut, Lutterbach, Obermorschwiller, Rustenhart. A chaque fois, de nombreux commerçants et artisans seront présents. A chaque fois il y aura toute la déco pour nous plonger dans une jolie ambiance.

A Riedisheim, c’est le marché de St Nicolas qui est annoncé.

Et puis ouverture des marchés de noël très prisés de Kaysersberg, Riquewihr et Eguisheim. Là , les touristes sont chaque année très très nombreux , les locaux aussi. Pour stationner, c'est une énorme galère; N’oubliez pas les navettes des neiges. Des bus qui permettent de rejoindre depuis la gare de Colmar plusieurs marchés de Noël du secteur, sans prendre sa voiture et avec un billet valable toute la journée

Pour les sportifs : Les courses de Wintznheim !

Bon plan sportif pour les plus courageux avec Les Courses de Wintzenheim, organisées par Team Com et Les Run'Heures d'Allure. C’est la 5ème édition qui aura lieu ce dimanche.

Au programme, les courses pour les enfants d’abord avec des disances adaptées selon les âges. Puis, place aux adultes avec deux distances possibles ( 5 ou 10km). Une course au cœur du village avec la vue sur tout le vignoble. Petite restauration possible sur place dans la Halle des Fêtes.

📅 : Dimanche 29 novembre

9h15 - courses enfants : 2€ (500 m pour les 2018 à 2021, 1000m pour les 2016-2017, 2000m pour les 2014 à 2015).

10h00 - 10 km : 15€

11h30 - 5 km : 10€



📍 : Wintzenheim

Toutes les infos sur agence-teamcom.fr

Sinon pour faire la fête direction demain le parc expo de Mulhouse :

La Grande Soirée 80'S 90'S 2000 s'invite demain au Parc Expo Mulhouse. Une soirée avec les plus grands succès de ces 3 décennies. Au programme donc DJ set, animations, écrans LED géants. Et puis présence de performers : danseurs, échassiers, robots LED. Une belle soirée familiale. Les enfants sont les bienvenues (c’est même gratuit pour les moins de 14 ans)

📅 : Samedi 28 novembre 21h

📍 : Parc expo de Mulhouse