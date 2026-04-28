“L’agriculture d’antan” à découvrir à la Ferme d’Argentin :

La Ferme d’Argentin vous propose un voyage dans le temps à la découverte de l’agriculture au fil de notre histoire. Il y aura tout un tas d'animations et de temps fort pour permettre à chacun de voir l'évolution de l’agriculture depuis le néolithique. Au programme par exemple : la baby ferme, voyage dans le jardin médiéval, les secrets des premières moissons mais aussi un conte, l’animal du jour etc..

La Ferme d’argentin est tjs une très belle idée sortie familiale. La ferme est désormais ouverte chaque jour et cet évenement “ Agructlture d’antan” est à découvrir

📅 : Jusqu'au 03 juillet 2026

📍 : Ferme d'Argentin à Liepvre

Du spectacle demain soir à la comète de Hésingue :

C’est l’adaptation de “la prochaine fois que tu mordras la poussières” qui est à découvrir. Zdaptation du roman du best-seller de Panayotis Pascot. Un spectacle qui met en scène les relations parfois compliquées entre père et fils. Une histoire poignante selon toutes les critiques avec sur scène notamment Vassili Schneider qu’on a découvert dans le film le Conte de Monte Cristo aux côtés de Pierre Niney. Une soirée exceptionnelle annoncée

📅 : Mercredi 29 avril à parir de 20h30

📍 : Comète de Hésingue

Les VMA Queens font leur show ce soir :

Les VMA Queens est une asso du Volley Mulhouse Alsace. le but est de mettre à l’honneur les femmes. Faire la promotion et l’accompagnement des femmes dans toutes les étapes de la vie, de l’inclusion à l’accès à l’emploi. Les VMA Queens vous proposent de faire la fête ce soir avec une soirée canon : “Les VMA Queens font leur show”.

Au programme : un cocktail dinatoire, puis un spectacle animé par Le Brivan, la scène ouverte alsacienne.

Vous pourrez applaudir des artistes alsaciennes féminines, avec du chant, de l’humour, de la danse et des surprises.

📅 : Mercredi 29 avril 19h

📍 : Musée de l’Automobile de Mulhouse.