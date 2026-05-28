3 spectacles à découvrir en cette fin de semaine à l’Entrepôt de Mulhouse :

3 stand up différents à découvrir dès aujourd’hui :

- Ce soir, Gaetan Husson débarque avec son spectacle “Charbon”. L’idée de bas de ce stand up et dire que La vie n’est qu’une blague. Parce qu’ il faut travailler comme si on allait mourir à 100 ans et vivre comme si on devait mourir demain . Attention c’est un spectacle déconseillé aux moins de 16 ans.

- Demain soir, Timothée Curado sera là. Un spectacle dynamique et bienveillant pour s’amuser des idées reçues sur le monde de l’éducation, la place des élèves, de leurs parents et des profs ! Le spectacle est complet mais Timothée CURADO revient à L’ENTREPOT le 29 octobre.

- Samedi c’est Ariane Brodier que vous pourrez voir. Sept ans après « Mytho », elle revient avec Bonne, un one-woman-show mordant mis en scène par Kevin Levy.

Paul Mirabel à voir au ciné ce soir :

L’humoriste Paul Mirabel a littéralement cartonné avec son dernier spectacle “Par Amour”. A chaque fois qu’il se produisait quelque part, en Alsace comme partout ailleurs en France, c’était complet. Il y a eu de nombreux déçus. Séance de rattrapage possible ce soir. Paul Mirabel a décidé d’organiser une séance unique au cinéma ce jeudi pour que vous puissiez voir ou revoir ce spectacle.

📅 : Jeudi 28 mai à partir de 20h

📍 : Ciné du Haut-Rhin : Palace à Altkirch, au Florival de Gubewiller , le kinépolis de Mulhouse, le CGR de Colmar ou encore le ciné croisière de Cernay

Afterwork ce soir à Colmar :

RDV au JAF pour cet afterwork. Le JAF c’est le bar à bière incontournable de Colmar. Ce soir, vous pourrez découvrir une large sélection de bières, de rhums aussi au tarif afterwork … avec modération !

Juliuss sera présent assurer l’ambiance et vous pourrez même avoir des tatoos flashs

📅 : Jeudi 28 mai à partir de 19h

📍 : JAF Colmar