Apéro conférence ce soir à Rouffach :

Un moment qui s’annonce sympa et très intéressant puisque le thème de la soirée sera le sucre ! Le sucre est partout, et pas seulement dans vos gâteaux préférés ! Il se cache dans de nombreux produits industriels salés, dans les fruits et toute source de glucides ! Forcément on en mange trop et ça a un impact sur notre santé. Quels sont les risques pour la santé ? Quelles stratégies gagnantes pour réduire le sucre sans frustration ?

Une spécialiste sera là pour nous éclairer sur le sujet puis il y aura un apéro sans cure en tt cas avec sucre réduit. Il y aura même dégustation de chocolat sans sucre.

📅 : Mercredi 29 avril 18h30

📍 : Médiathèque de Rouffach

Entrée gratuite sur inscription (places limitées) Renseignez vous auprès de la médiathèque de Rouffach

Le retour ce soir du Brivan :

Nouvelle édition ce soir de la scène ouverte alsacienne. RDV à la Bringue, le food court installé dans le village Décathlon Wittenheim. Sur scène, vous découvrirez plusieurs artistes alsaciens. Des artistes avec des talents et des expériences variés. Chaque mois, c’est la surprise. Il suffit de venir et de se laisser surprendre !

📅 : Mercredi 29 avril dès 20h30

📍 : Bringue à Wittenheim. Entrée gratuite, 6 corners sur place pour manger.

Place au premier entraînement des Mulhousiennes :

La course caritative des Mulhousiennes aura lieu le week end du 19/20 septembre prochain. Mais déjà vous pouvez commencer à vous entraîner.

Place ce soir au premier entraînement collectif. Cet entraînement est gratuit et ouvert à tous, sans inscription préalable . On parle d'une sance de courseà pied de 5 km au sein du parc zoologique et botaniique de Mulhouse. Un cadre exceptionnel privatisé pour courir ensemble dans la bonne humeur.

📅 : Mercredi 29 avril dès 18h30

📍 : Parc zoologique et botannique de Mulhouse

Si vous ne l’avez pas encore fait vous pouvez toujours vous inscrire pour la course des Mulhousiennes via le site officiel www.lesmulhousiennes.com

Afterwork







📅 : Samedi 04, dimanche 05 et lundi 06 avril 14h30

📍 : Parc Expo de Mulhouse