AUJOURD'HUI EN ALSACE : AGENDA DU 29 JUIN
Collecte mobile de don du sang
Donner son sang sauve des vies ! Forcément, il est important d’en parler semaine après semaine. Quelques minutes suffisent pour donner son sang et aider des personnes qui en ont besoin. Si vous êtes majeurs, en bonne santé et que vous avez un peu de temps, n’hésitez pas. Les équipes de l’EFS organisent cette semaine encore de nombreuses collectes dans le Haut -Rhin :
Lundi
Katzenthal : Salle des Fêtes de 16h à 19h30
Bernwiller Foye Henner de 16h30 à 19h30
Tagolsheim : Salle communale de 16h30 à 19h30
Huningue ELANCO collecte réservée de 10H30 à 12h30 et de 13h30 à 16h
Mardi :
Metzeral Salle des Fêtes de 16h30 à 19h30
Retzwiller : Salle communale de 16h30 à 19h30
Walheim : Salle polyvalente de 16h30 à 19h30
Mercredi
Altkirch Halle au blé de 15h30 à 19h30
Mulhouse Centre An Nour de 14h à 19h
Village Neuf RiveRhin de 16h30 à 19h30
Jeudi
Wittersdorf Salle polyvalente de 16h à 19h
Hésingue la Comète de 16h à 19h30
Ostheim Salle des Fêtes de 16h30 à 19h30
Vendredi
Oltingue Salle polyvalente de 16h à 19h30
Illtal Salle communale de 16h à 19h30
Geiswasser Salle des Fêtes de 16h à 19h30
La fête de cinéma est de retour dans le Haut Rhin :
Elle a lieu tous les ans depuis 1985 et cette fête du cinéma est en cours depuis hier et jusqu’à ce mercredi. C’est l’occas de profiter de films , découvrir les dernières nouveautés à prix réduit! Toutes les séances à seulement 5 €, peu importe la séance, peu importe le film ! Et il y a des films très sympas à voir : Toy Story 5, Deviens génial , Supergirl qui sort ce mercredi ou encore Backrooms.
📅 : Jusqu'au mercredi 01er juillet
📍 : Les cinés du Haut Rhin
Vous pouvez tenter une Cani balade au Markstein :
Découvrir le Markstein autrement avec une cani-balade, voilà ce qui vous est proposé. Relié à un chien par une ceinture, vous partez pour une randonnée à travers les magnifiques paysages des Vosges. chiens spécialement éduqués pour la traction et la randonnée. Énergiques, affectueux et habitués au contact avec le public, ils vous aident à avancer tout en partageant un moment de complicité avec vous. Cette activité ludique et accessible à tous
La balade se fait par groupe, de 4 à 20 personnes, sur les crêtes, accompagné par un accompagnateur moyen montagne.
📅 : Jusqu'au 22 août
📍 : Station de ski du Markstein.
Plus d’infos et réservation sur www.lemarkstein.net