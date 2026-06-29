Collecte mobile de don du sang

Donner son sang sauve des vies ! Forcément, il est important d’en parler semaine après semaine. Quelques minutes suffisent pour donner son sang et aider des personnes qui en ont besoin. Si vous êtes majeurs, en bonne santé et que vous avez un peu de temps, n’hésitez pas. Les équipes de l’EFS organisent cette semaine encore de nombreuses collectes dans le Haut -Rhin :

Lundi

Katzenthal : Salle des Fêtes de 16h à 19h30

Bernwiller Foye Henner de 16h30 à 19h30

Tagolsheim : Salle communale de 16h30 à 19h30

Huningue ELANCO collecte réservée de 10H30 à 12h30 et de 13h30 à 16h

Mardi :

Metzeral Salle des Fêtes de 16h30 à 19h30

Retzwiller : Salle communale de 16h30 à 19h30

Walheim : Salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Mercredi

Altkirch Halle au blé de 15h30 à 19h30

Mulhouse Centre An Nour de 14h à 19h

Village Neuf RiveRhin de 16h30 à 19h30

Jeudi

Wittersdorf Salle polyvalente de 16h à 19h

Hésingue la Comète de 16h à 19h30

Ostheim Salle des Fêtes de 16h30 à 19h30

Vendredi

Oltingue Salle polyvalente de 16h à 19h30

Illtal Salle communale de 16h à 19h30

Geiswasser Salle des Fêtes de 16h à 19h30









La fête de cinéma est de retour dans le Haut Rhin :

Elle a lieu tous les ans depuis 1985 et cette fête du cinéma est en cours depuis hier et jusqu’à ce mercredi. C’est l’occas de profiter de films , découvrir les dernières nouveautés à prix réduit! Toutes les séances à seulement 5 €, peu importe la séance, peu importe le film ! Et il y a des films très sympas à voir : Toy Story 5, Deviens génial , Supergirl qui sort ce mercredi ou encore Backrooms.

📅 : Jusqu'au mercredi 01er juillet

📍 : Les cinés du Haut Rhin







Vous pouvez tenter une Cani balade au Markstein :

Découvrir le Markstein autrement avec une cani-balade, voilà ce qui vous est proposé. Relié à un chien par une ceinture, vous partez pour une randonnée à travers les magnifiques paysages des Vosges. chiens spécialement éduqués pour la traction et la randonnée. Énergiques, affectueux et habitués au contact avec le public, ils vous aident à avancer tout en partageant un moment de complicité avec vous. Cette activité ludique et accessible à tous

La balade se fait par groupe, de 4 à 20 personnes, sur les crêtes, accompagné par un accompagnateur moyen montagne.

📅 : Jusqu'au 22 août

📍 : Station de ski du Markstein.

Plus d’infos et réservation sur www.lemarkstein.net