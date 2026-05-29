L’humoriste Kevin Levy est à voir à Ribeauvillé ce soir :

Kevin Levy ( Bruno dans Demain Nous Appartient sur TF1) débarque ce soir sur la scène du casino Barrière de Ribeauvillé avec son spectacle “Cocu”. Seul en scène, il raconte son histoire, mêlant sketch , stand-up , danse, musique et Impro. Kevin porte également un regard sur la société actuelle, les aberrations politiques etc…

Bref, Kevin Levy transforme son histoire d’amour en histoire d’humour et comprend qu’avoir été cocu est sa plus grande chance.

📅 : Vendredi 29 mai à partir de 20h30

📍 : Casino Barrière de Ribeauvillé.

Festival l’ile en fête demain

Après une 1ère édition en 2022 qui avait rassemblé plus de 5000 spectateurs le temps d’un week-end, puis une 2ème édition en 2024 sous le signe des Jeux Olympiques, le Festival L’Île en Fête revient pour sa 3ème édition ! L’île en fête est un festival des arts de la rue. En journée, Cinq compagnies proposeront différents spectacles. Puis le soir, il y aura 2 concerts (l’un de pop funky, l’autre d’Indie Rock) ainsi qu’un spectacle de danse et de musique.

En prime, de nombreux foodtrucks proposeront leurs spécialités, sucrées comme salées. Un week-end festif, artistique et sans frontière vous attend ! L’accès à l’ensemble de ces représentations est gratuit.

📅 : Samedi 30 & dimanche 31 mai

📍 : île du Rhin, à Art’Rhéna de Vogelgrun

La Journée citoyenne sera organisée demain :

La Journée citoyenne revient le samedi 30 mai dans de nombreuses communes du Haut-Rhin. Cette journée participative permet aux habitants de se retrouver autour de projets utiles pour leur commune : nettoyage, bricolage, plantations, aménagements ou encore actions solidaires. L’objectif est de renforcer le vivre-ensemble, encourager l’engagement citoyen et partager un moment convivial entre voisins, associations et bénévoles. La journée se termine souvent autour d’un repas ou d’un temps festif ouvert à tous.

📅 : Samedi 30 mai

📍 : Dans de nombreuses communes du Haut-Rhin : St Louis, Colmar Pfastatt, Horbourg Wihr, Altkirch, Battenheim ou encore Bergholtz.

Renseignez vous auprès des différentes communes pour en savoir plus.