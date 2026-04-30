Du spectacle à partir de ce soir à l’Entrepôt de Mulhouse :

Une comédie presque musicale, au rythme effréné, avec du chant, de la danse, beaucoup de rires : “Opération Las Vegas”. L’histoire de la famille Boutboul,une famille drôle, attachante et complètement hors de contrôle !

Quand le plus grand concours de sosie musical est lancé à Las Vegas, Samuel (le père), Arielle (la mère) et Elvis (le fils) préparent un plan pour piquer de l’argent à la famille pour acheter le prix du billet d’avion et y participer.

Malheureusement cette famille sera complètement dépassée par les évènements !

📅 : Jeudi 30 avril, vendredi 01er et samedi 02 mai 20h30

📍 : Entrepôt de Mulhouse

Concert de la Star Ac ce soir à Strasbourg :

La dernière promo de la Star Academy débarque sur la scène du zénith de Strasbourg ce soir : Ambre, Léa, Victor, Sara, Théo P, Anouk, Bastiaan, Jeanne et Mélissa. Ils seront tous là ! Un show inédit porté par les artistes de cette nouvelle promotion. Au programme : chorégraphies endiablées, meilleures reprises des titres de la saison, ambiance de ouf !

Revivez le temps d’un soir les meilleurs moments de l’aventure au château en compagnie de certains académiciens. La Star Academy 2026 en live c’est ce soir

📅 : Jeudi 30 avril 20h

📍 : Zénith de Strasbourg

Afterwork à Colmar :

RDV au Rota Club ce soir ! Une soirée exceptionnelle est annoncée ce soir pour l’ouverture de la terrasse ! Vous pourrez dès 19h profiter des prix réduits, d’une sélection de cocktails, des incontournables tartes flambées et d’une belle ambiance avec Manu et Francky qui proposeront une reprise pop rock !

Et comme demain c’est férié : à partir de minuit, vous pourrez enchaîner avec la soirée Remember poisson Rouge avec Chris Roldan, et Ian Kaçara aux platines !