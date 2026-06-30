L’escape game “le grand chaos” est à tester à Colmar

L’escape game Le Grand Chaos est une aventure immersive qui plonge les joueurs dans un univers rempli de mystères, d’énigmes et de défis. Dès leur entrée dans la salle, les joueurs sont transportés dans un scénario captivant où le chaos menace de tout bouleverser. Pour réussir leur mission, ils doivent faire preuve d’observation, de logique et d’esprit d’équipe.

Le Grand Chaos est une activité idéale à réaliser entre amis, en famille ou avec des collègues. Cet escape Game se joue en équipe de 5 à 6 joueurs réservé aux adultes. Le jeu dure approximativement 2 heures.

📅 : Jusqu’au 30 septembre

📍 : Musée des Usines Municipales de Colmar.

Balade Game à Ottmarsheim :

Le Balade Game à Ottmarsheim est un jeu de piste qui se déroule dans le village. Les participants doivent suivre un parcours de 6,3 km et résoudre des énigmes grâce à des indices trouvés sur le chemin. Cette activité se fait en plein air et permet de découvrir différents lieux tout en s’amusant.

En clair : le Balade Game est une activité originale qui mélange promenade, découverte et réflexion. C’est une façon amusante de visiter Ottmarsheim tout en passant un bon moment.

Le jeu est accessible à tous, que ce soit en famille, entre amis ou en groupe.

📅 : Jusqu'au 18 septembre

📍 : Départ de la médiathèque d'Ottmarsheim







Crémation des 3 sapins à Thann ce soir :

La crémation des trois sapins est une tradition thannoise. Cet événement célèbre l’histoire et les origines de la ville à travers une cérémonie très ancienne. Selon la légende, trois lumières seraient apparues au sommet de trois sapins pour indiquer l’emplacement où devait être construite la future ville de Thann. Pour commémorer cet événement, trois grands sapins sont allumés lors d’une cérémonie qui rassemble de nombreux habitants et visiteurs.

La fête comprend également une procession, des animations et normalement un feu d’artifice mais exceptionnellement cette année pas de feu d'artifice final.

Cette crémation des 3 sapins attire chaque année plusieurs milliers de personnes.

📅 : A partir de 10h pour les animations - Crémation à 23h

📍 : Collégiale St Thiébaud de Thann