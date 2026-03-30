AUJOURD'HUI EN ALSACE : AGENDA DU 30 MARS
La réouverture de Cigoland à Kintzheim :
Avec l’arrivée des beaux jours, les différents parcs d'attractions ouvrent progressivement leurs portes. La semaine dernière c’est Europa Park qui donnait le coup d’envoi de sa saison estivale. Cette semaine c’est Cigoland à Kintzheim. C’est reparti pour une nouvelle saison avec comme toujours des jeux, des spectacles, un spectacle de cirque et une vingtaine d’attractions dont une nouveauté : un immense pommier de près de 10 mètres de haut. Un pommier chaise volante.
La nouvelle saison estivale de Cigoland est donc désormais en cours en cours.
📅 :Chaque jour (ou presque !) de 10 à 18h
📍 : Cigoland Kintzheim
Calendrier, tarifs et billetterie à retrouver sur www.cigoland.fr
N’oubliez pas le don du sang !
Donner son sang, c’est sauver des vies. En quelques minutes, vous pouvez aider des personnes malades, accidentées ou en urgence. Ce geste simple est essentiel et ne coûte rien. Juste un peu de temps. Comptez un heure avec la collation offerte incluse !
Pour être donneurs : être majeur, en bonne santé et venir avec une pièce d’identité.
Lundi :
Roderen : maison du village de 16h30 à 19h30
Cernay : rue Gustave Eiffel de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h30
Urbès salle des fêtes de 16h à 19h30
Mardi :
Kientzheim salle des fêtes de 16h30 à 19h30
Waltenheim salle polyvalente de 16h30 à 19h30
Pfaffenheim salle Multifonction de 16h30 à 19h30
Mercredi
Habsheim salle Eveil école du centre de 16h30 à 19h30
Holtzwihr salle polyvalente de 16h30 à 19h30
Illfurth maison des oeuvres de 15h30 à 19h30
Jeudi :
Jebsheim salle polyvalente de 16h30 à 19h30
Haut Soultzbach Foyer Rural de 16h30 à 19h30
Attenschwiller salle polyvalente de 16h30 à 19h30
Mulhouse Louis Armand Collecte réservée de 13h à 17h
On commence à se mettre dans l’ambiance de Pâques :
C’est à Turckheim que les premières festivités de Pâques sont données. Jusqu’au 06 avril, possibilité de découvrir une grande expo pour comprendre les traditions des cloches de Pâques. Présence aussi d’un marché de Pâques avec 12 cabanons proposant de l’artisanat local.
Mais aussi : la nursery des poussins et les lapins, un jardin médiéval, une volière et toute la déco printanière.
📅 : Jusqu'au 06 avril
📍 : Près de l'hôtel d Ville de Turckheim