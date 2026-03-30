La réouverture de Cigoland à Kintzheim :

Avec l’arrivée des beaux jours, les différents parcs d'attractions ouvrent progressivement leurs portes. La semaine dernière c’est Europa Park qui donnait le coup d’envoi de sa saison estivale. Cette semaine c’est Cigoland à Kintzheim. C’est reparti pour une nouvelle saison avec comme toujours des jeux, des spectacles, un spectacle de cirque et une vingtaine d’attractions dont une nouveauté : un immense pommier de près de 10 mètres de haut. Un pommier chaise volante.

La nouvelle saison estivale de Cigoland est donc désormais en cours en cours.

📅 :Chaque jour (ou presque !) de 10 à 18h

📍 : Cigoland Kintzheim

Calendrier, tarifs et billetterie à retrouver sur www.cigoland.fr

N’oubliez pas le don du sang !

Donner son sang, c’est sauver des vies. En quelques minutes, vous pouvez aider des personnes malades, accidentées ou en urgence. Ce geste simple est essentiel et ne coûte rien. Juste un peu de temps. Comptez un heure avec la collation offerte incluse !

Pour être donneurs : être majeur, en bonne santé et venir avec une pièce d’identité.

Lundi :

Roderen : maison du village de 16h30 à 19h30

Cernay : rue Gustave Eiffel de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h30

Urbès salle des fêtes de 16h à 19h30

Mardi :

Kientzheim salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Waltenheim salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Pfaffenheim salle Multifonction de 16h30 à 19h30

Mercredi

Habsheim salle Eveil école du centre de 16h30 à 19h30

Holtzwihr salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Illfurth maison des oeuvres de 15h30 à 19h30

Jeudi :

Jebsheim salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Haut Soultzbach Foyer Rural de 16h30 à 19h30

Attenschwiller salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Mulhouse Louis Armand Collecte réservée de 13h à 17h

On commence à se mettre dans l’ambiance de Pâques :

C’est à Turckheim que les premières festivités de Pâques sont données. Jusqu’au 06 avril, possibilité de découvrir une grande expo pour comprendre les traditions des cloches de Pâques. Présence aussi d’un marché de Pâques avec 12 cabanons proposant de l’artisanat local.

Mais aussi : la nursery des poussins et les lapins, un jardin médiéval, une volière et toute la déco printanière.

📅 : Jusqu'au 06 avril

📍 : Près de l'hôtel d Ville de Turckheim