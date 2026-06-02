Bad Bunny incarnera un personnage aux côtés de Buzz, Woodie et de Jessie. Pixar l'a officialisé. Le chanteur portoricain rejoint le casting de Toy Story 5. Celui qui se produira le 1er juillet au Stade Vélodrome à Marseille prêtera sa voix à... une pizza avec des lunettes de soleil. Ce personnage, décrit comme "naturellement cool et mystérieux, fait partie d'une petite mais formidable communauté de jouets oubliés

Pour les voix françaises, nous retrouverons la haut-rhinoise Laura Felpin, Jonathan Cohen,, Jean Pascal Zadi ou encore Marine Leonardi. Là aussi du beau monde !

Ce film animé Toy Story 5 sortira le 17 juin.