Barmanes - Cie Le Veilleur
Le témoignage de femmes au service Barmanes est une immersion d’une journée dans le corps d’une femme, serveuse dans un restaurant en France, aujourd’hui. Des cafés du matin aux digestifs du soir, nous slalomons entre les blagues douteuses, les appétits capricieux et les exigences d’une clientèle pressée. Un seule en scène drôle et tranchant, rempli d’anecdotes où l’autrice détaille sa propre expérience de serveuse, mêlée aux voix de dizaines de ses collègues.
Lieu
68600 Vogelgrun
Date
du 27 novembre 2026 à 20h00
au 27 novembre 2026 à 21h10
Organisateur