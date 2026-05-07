Visiblement la France est populaire auprès des stars américaines ! Alors que récemment des rumeurs couraient sur l’installation de Rihanna dans notre pays et notamment 0 epinal dans les Vosges, c’est au tour de Beyoncé d’être au cœur de rumeurs similaires. Beyoncé et Jay-Z songeraient à acheter un bien en France. Selon le tabloïd britannique The Sun, le couple américain aurait pour projet d'acheter un prestigieux domaine viticole situé près de Bordeaux.

Il s'agirait du château Palmer, situé sur la commune de Margaux-Cantenac dans le Médoc. Rien n’a été confirmé pour le moment !