Depuis plusieurs mois, les membres du groupe Maneskin poursuivent leur route chacun de leur côté. Damiano David a lancé son projet solo avec l’album “Funny little Fears” et une tournée mondiale en 2025, tandis que Victoria De Angelis s'est affirmée de son côté comme DJ.

Mais récemment les 4 membres ont été vus ensemble en Italie, dans les rues de Rome. Une apparition largement relayée sur les réseaux sociaux qui alimentent auprès des fans de rumeurs de reformation du groupe ! Pour l'instant, rien n'a été officiellement annoncé par Måneskin. Nul ne sait quand le groupe reviendra. Dans une interview accordée, le leader du groupe avait confié que leur comeback ne se ferait que sous certaines conditions : "Nous devons tous être bien reposés. Je pense que la première chose qu'on fera ensemble devra venir de nos tripes, et ne surtout pas ressembler à du travail. Ce serait le scénario idéal."