L’utilisation du téléphone portable est de plus en plus mal vu! Certains voient d’un très mauvais œil l’impact des écrans en concert, évoquant un manque de respect pour le ou les artistes, une déconnexion du moment présent..

Mais visiblement ce n’est pas l’avis de Bilie Eilish. Elle a une opinion totalement différente. Elle le dit et elle s’explique : “Si j’allais en concert, je filmerais chaque minute et vous savez quoi ? Je regarderais chaque vidéo en boucle !” Pour elle, c’est une partie importante de la culture moderne et elle ne compte pas empêcher ses fans de filmer ses concerts pour revivre le moment à la maison !