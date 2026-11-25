Heureuse nouvelle donc pour Quentin Tarantino ! La famille du célèbre réalisateur s'agrandit. Quentin Tarantino est devenu papa pour la troisième fois à 63 ans. L'heureuse nouvelle a été révélée par le magazine américain " People". La maman, la chanteuse et mannequin Daniella Pick, se porte très bien. Ce nouveau-né, dont le prénom n'a pas encore été dévoilé, aussi. Il vient agrandir une fratrie composée de Léo, 6 ans et d'Adriana, 4 ans.

Quentin Tarantino qui, parrallèlement, a écrit sa première pièce de théêtre. Une farce intitulée "The Popinjay Cavalier". Située dans l'Europe des années 30, cette pièce va mettre en scène Scha Baron Cohen dans le rôle principal. La première est prévu pour février 2027à Londres.