BOURSE AUX VÊTEMENTS – ENFANTS & ADULTES – MATERIEL PUERICULTURE, LIVRES ET NOUVEAUTE MATERIEL DE SKI
❄️🧥 BOURSE AUX VÊTEMENTS – ENFANTS & ADULTES – MATERIEL PUERICULTURE ET LIVRES🧸📚 🎿 NOUVEAUTÉ : MATÉRIEL DE SKI ! 🎿 📣 La coopérative scolaire et les parents d’élèves de l’école de Wintzenheim vous donnent rendez-vous pour leur grande bourse aux vêtements, matériel de puériculture, livres et jouets ! 🧡 Envie de faire de bonnes affaires ou de donner une seconde vie aux vêtements et aux équipements ? Venez dénicher de belles trouvailles pour petits et grands ! 📅 Samedi 21 et dimanche 22 novembre 2026 🕘 De 9h à 14h 📍 Halle des Fêtes – 68920 Wintzenheim 👕 Au programme : 🧥 Vêtements pour enfants et adultes 👶 Matériel de puériculture 🧸 Jouets et livres 🎿 Matériel de ski : la nouveauté de cette édition ! 📦 Vous souhaitez exposer ? Parents, nounous et particuliers, venez vendre les articles dont vous n’avez plus besoin ! 🪑 Location d’une table : • 14 € pour une journée • 25 € pour les deux jours 💳 Paiement à l’inscription. 🚼 Un espace « gros volumes » sera également disponible, avec un numéro de stand, pour la vente d’articles encombrants : poussettes, tables à langer, etc. 🥨 Petite restauration sur place : boissons chaudes et fraîches, saucisses, pâtisseries… De quoi faire une pause gourmande ! 😋 ⏰ Exposants : installation des stands dès 8h. 📩 Informations et inscriptions : Téléchargez la fiche d’inscription ici 👇 🔗 https://bourse-aux-vetements.org/evenement/1025210/20261121 📬 Fiche à retourner par courrier à : Bourse de l’École – Mme GILLIG 131a rue Clemenceau 68920 Wintzenheim 📞 Renseignements et réservations : 06 88 73 44 46 💙 On vous attend nombreux pour ce week-end placé sous le signe des bonnes affaires, du partage et de la seconde main !
Lieu
68920 WINTZENHEIM
Date
du 21 novembre 2026 à 9h00
au 21 novembre 2026 à 14h00