BOURSE DE PUERICULTURE
L'association Petit Escargot est heureuse de pouvoir organiser sa 16ème bourse de puériculture. Des vêtements pour enfants de 0 à 14 ans, des jouets, des livres d'enfants et des articles de puériculture y sont proposés. Cette manifestation se déroulera le samedi 3 octobre 2026 de 13 h à 18 h et le dimanche 4 Octobre 2026 de 8h00 à 13h00. Venez nombreux faire des affaires... Une buvette sera proposée sur place. La Halle des fêtes sera ouverte aux exposants : - samedi 3 octobre : à partir 11 h 30 (installation terminée pour 13h au plus tard) - dimanche 4 octobre : à partir de 6 h 30 (installation terminée pour 8h au plus tard) Les inscriptions sont ouvertes à partir : du 15 Août 2026 et seront closes le 27 Septembre 2026 ; celles-ci, ne se feront que par mail. Le montant de l'inscription est de : - 13 € / table de 2 mètres + 1 banc, 1 seul portant autorisé pour 1 jour - 25 € / table de 2 mètres + 1 banc, 1 seul portant autorisé pour 2 jours Un chèque de caution de 10 € (non restitué en cas de départ anticipé)
Lieu
68920 WINTZENHEIM
Date
du 3 octobre 2026 à 13h00
au 4 octobre 2026 à 18h00