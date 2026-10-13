Bourse puériculture
🚨 Avis aux futurs parents, jeunes parents et chasseurs de bonnes affaires ! 🚨 La Bourse Puériculture de l’Asca Basket Wittelsheim arrive bientôt ! 👉 Vêtements bébé et enfant – Jouets – Matériel de puériculture RDV les 7 et 8 novembre 2026 à la Salle St Michel, rue de la Cure à Wittelsheim. Ouverture au public de 9h à 15h. Petite restauration sur place. Vous souhaitez exposer ? Réservez vite votre emplacement via ce lien ! 👉 Vous cherchez à vous équiper sans vous ruiner ? Venez dénicher de véritables pépites les 7 et 8 novembre ! 📲 Renseignements et inscriptions : https://www.helloasso.com/associations/asca-wittelsheim-basket/evenements/bourse-aux-vetements-2026-1
Lieu
68310 Wittelsheim
Date
du 7 novembre 2026 à 0h00
au 8 novembre 2026 à 0h00