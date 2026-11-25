Brad Pitt pourrait-il rejoindre le prochain James Bond ? La question se pose car l’acteur s’est montré très intéressé à l’idée de figurer dans le casting du prochain film.

On sait que l’agent secret sera joué par Robert Pattinson. Un choix salué par Brad Pitt. Et lui se verrait bien jouer le méchant. En interview, il a même directement lancé sa candidature au réalisateur Denis Villeneuve. Il se dit prêt à relever le défi, à l’image de Javier Bardem, qui avait marqué les esprits dans le rôle du méchant dans Skyfall. Pour l’instant, rien n’est confirmé, mais Brad Pitt ne serait pas contre l’idée !