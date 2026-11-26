C’est l’événement pop que personne n’avait vu venir : Britney Spears signe son grand retour. Selon les informations de The Sun, la chanteuse américaine s’est envolée en toute discrétion pour le Royaume-Uni pourquoi ? Pour y enregistrer de nouveaux morceaux. Une session studio secrète qui relance toutes les spéculations autour d’un prochain album.

Ses attachés de presse ne réagissent pas à ces informations. La star aux 150 millions d’albums a confirmé sa présence sur Instagram en partageant une vidéo de son arrivée sous la pluie londonienne. Elle évoque le développement de sa ligne de bijoux River Red Rose. Mais elle a été aperçue sortant d’un studio de musique… Affaire à suivre !

Un véritable revirement pour celle qui assurait encore en 2024 ne jamais vouloir revenir dans l'industrie musicale