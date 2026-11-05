Neve Campbell vient de le confirmer en personne pour le plus grand bonheur des fans. Elle reprendra son rôle mythique de Sydney Prescott dans le prochain et 8eme volet de la saga Scream. L’actrice a également révélé qu’une première version du scénario existe et qu’elle participe à son développement en partageant ses remarques et ses idées.

Le projet n’en est qu’à ses débuts. Aucune date de sortie n’a été annoncée pour l'instant !