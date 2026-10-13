Ça dépote en cœur
Une soirée, deux troupes, un geste solidaire... et beaucoup de rires ! Venez vous détendre devant nos deux troupes locales qui vous ont concocté une soirée délirante, organisée par l'association Exa'Dépote et la Commission culture de la Ville d'Eguisheim. L'intégralité des bénéfices de la soirée sera reversée à l'association colmarienne Les Blouses Roses - Colmar. • samedi 14 novembre, 19h00 • Espace Culturel les Marronniers, route des 3 Châteaux, 68420 Eguisheim • 15€ (gratuit -16 ans) > réservez votre place sur https://exa-depote.s2.yapla.com/fr/event-124145 • spectacle à partir de 12 ans Au programme : « Amor à mort » par La Troupe des Potes, section théâtre de l'association Exa'Dépote Pièce comique à l'humour noir signée Nelly Bêchétoille, Didier Landucci et Jean-Marc Michelangeli. Des saynètes où les histoires d'amour se finissent toujours mal… mais vraiment très mal ! Les personnages se rencontrent, s'aiment, se déchirent et se tuent dans la bonne humeur. Une ambiance guinguette et un humour caustique à ne pas laisser entre toutes les mains ! (Dès 12 ans) « Le Dîner » par Les Improcibles L'incontournable troupe de théâtre d'improvisation vous invite à son format d'improvisation long à huis clos : une poignée de comédiens incarnent les membres d'une famille ou d'un groupe d'amis réunis autour d'une table pour un repas pas comme les autres ! Humour et rebondissements garantis ! (Dès 10 ans) Pourquoi les Blouses Roses ? Association nationale reconnue d'utilité publique, Les Blouses Roses interviennent en maison de retraite et à l'hôpital (enfants), en partenariat étroit avec les équipes soignantes. Leurs bénévoles distraient, réconfortent, écoutent et apportent de la joie dans le quotidien de soins et de solitude. Le Comité de Colmar intervient notamment dans 7 EHPAD (600 résidents) et à l'hôpital Pasteur 2. Rire ensemble, c'est déjà un geste solidaire. On vous attend nombreux !
Lieu
68420 Eguisheim
Date
du 14 novembre 2026 à 19h00
au 14 novembre 2026 à 23h00