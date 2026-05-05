L’actrice Cameron Diaz et Benji Madden sont désormais les heureux parents de trois enfants. Le guitariste a révélé sur les réseaux que lui et sa compagne ont accueilli un nouveau bébé, un petit garçon. En couple depuis douze ans, l’actrice, âgée de 53 ans et son mari de 47 ans, étaient déjà parents d’une fille, Raddix (6 ans), et d’un garçon, Cardinal (2 ans). Forcément le prénom du 3eme enfant est tout aussi original. Il s’appelle Nautas.

Certains médias avancent que les enfants seraient nés par mère porteuse, néanmoins cette information n’a jamais été confirmée par le couple qui tient particulièrement à ne pas exposer sa vie privée «pour la sécurité de leurs enfants»