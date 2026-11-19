Camila Cabello travaille en ce moment sur de nouvelles musiques. Et pour ce nouveau projet, elle compte s'inspirer de ses différentes origines : cubaine, mexicaine, américaine, mais aussi de son attachement à Miami, où elle a grandi. Elle promet donc un mélange de toutes ces influences, avec notamment une touche de sonorités latines.

La chanteuse a également laissé entendre que les premiers nouveaux titres pourraient sortir dès 2027. En revanche, aucun titre d'album ni aucune date précise n'ont encore été annoncés.