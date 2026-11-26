Le programme culte américain va avoir droit à une version française. C’est donc la chaîne Canal + qui va proposer cette nouvelle version. Le premier épisode sera diffusé le 19 décembre. On peut vous dire que c’est Manu Payet qui sera en charge de l’animation. Il sera entouré d’une troupe d’acteurs et d’humoristes. Et cette adaptation est un défi car ce n'est pas la première fois que les Français tentent de transposer le concept. En 2017, M6 avait tenté avec Le Saturday Night Live de Gad Elmaleh.

Avant lui, en 2003, Kad & Olivier avaient tenté l'expérience le temps de quatre épisodes avec un Samedi soir en direct. Il y a également eu, en 2013, Le Débarquement avec Jean Dujardin et Guillaume Canet, autre tentative d'adaptation, déjà sur Canal+.