La rappeuse a révélé à ses fans qu’on lui avait volé le mois dernier sa carte Amex et 60.000 dollars (51.000 euros). Cette carte est directement connectée à son téléphone donc à chaque achat elle reçoit une notification et les premières notifications sont très vite arrivées ! La star a alors été notifiée d’un achat de 40.000 dollars chez Saks, une enseigne de vêtements de luxe américaine, puis de 20.000 dollars peu de temps après dans un magasin Apple.

Cardi B et ses équipes ont contacté les enseignes pour demander les images de vidéosurveillance. Elle dit avoir des images des suspects. Evidemment elle va les poursuivre en justice non sans avoir d’abord menacé de “leur casser la gueule” !

Cardi B qui parallèlement poursuit actuellement sa tournée nord-américaine Little Miss Drama !