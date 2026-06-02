Excellente surprise pour les fans qui n’ont pu avoir de places pour son retour à la rentrée, Céline Dion annonce dix nouveaux concerts en mai 2027, soit 300 000 billets à saisir. L’objectif est de « répondre à la demande sans précédent des fans inscrits à la prévente initiale ». Il y a eu 9 millions de connexions informatiques pour les préinscriptions sur les sites de ventes de places. Un raz de marée planétaire inégalé !

Notez donc que Céline Dion reviendra du 8 au 29 mai - au même rythme de trois concerts par semaine - à Paris La Défense Arena. La billetterie dite artiste ouvrira le mercredi 3 juin à 10 heures sur son site Internet. Celle de Paris La Défense Arena suivra le jeudi 4 juin à 10 heures. Elles se termineront le vendredi 5 juin à 23h59.