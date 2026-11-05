C’est une jolie nouvelle annoncée sur Instagram ! Le célèbre pilote de Formule 1 Charles Leclerc et son épouse Alexandra ont accueilli leur premier enfant. Une petite fille prénommée Bianca. Elle est venue au monde ce mardi. C’est Alexandra qui a annoncé l’heureuse nouvelle sur les réseaux en publiant une photo des pieds de leur bébé. Tout le monde se porte bien.

Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à la petite Bianca