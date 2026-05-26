Chasse aux Cigognes (en bois) - SENTHEIM
L’association Sentheim Animations organise du 5 au 13 juillet une grande « Chasse aux Cigognes » dans tout le village de Sentheim ! Le principe ? Des cigognes en bois seront cachées un peu partout dans le village et petits comme grands devront partir à leur recherche pour tenter de retrouver leurs emplacements… avec quelques surprises en bonus, comme une cigogne dorée et même un intrus à débusquer ! Cette animation gratuite et familiale a pour objectif de faire découvrir le village de manière ludique au début des vacances d’été. Le formulaire de participation sera disponible sur notre page Facebook Sentheim Animations. Les meilleurs chasseurs seront récompensés par de super lots : entrées de musées et de parcs, activités, décoration et bien d’autres surprises ! Les participants pourront déposer leur formulaire en mairie ou par mail, et les gagnants seront récompensés lors de notre traditionnelle Fête Tricolore du 14 juillet. Vous trouverez ci-joint notre affiche si vous souhaitez diffuser l’information.
Lieu
68780 SENTHEIM
Date
du 5 juillet 2026 à 8h00
au 13 juillet 2026 à 18h00