Colmar Craftbeer Fest
L’idée est simple : rassembler des brasseries indépendantes, aussi bien locales que nationales, des gens passionnés, de la bonne musique, de quoi bien manger… et créer un vrai moment sympa à partager. Organisé par l'association Les Amis de la Brasserie du Grillen, il y aura 20 brasseries artisanales présentes (telles que Les Intenables, 90 BPM, La Chouette, Bendorf, BrauKollektiv, Sainte Cru, Brasserie du Grillen,...) pour vous faire découvrir leurs meilleures créations. Il y aura aussi des animations autour du monde brassicole avec des intervenants, des échanges, des découvertes, et bien sur des dégustations des meilleures bières artisanales ! Et parce qu’un festival sans musique, ce n’est pas vraiment un festival, deux soirées de concerts sont prévues : Vendredi 12 juin : Deafslow / Dj Set par La Kamaraderie Samedi 13 juin : Symbioz / DD Rey / Nicky's Celtic Side Des foodtrucks seront également là pour vous rassasier. Des jeux en bois occuperons les plus jeunes (entrée gratuite pour les moins de 12 ans) Vendredi 12 juin : de 16h à 23h Samedi 13 juin : de 11h à 23h. Entrée 1 jour : 5€ / 2 jours : 8€ (préventes sur hello asso) Le verre de dégustation du festival vous sera offert à l'entrée. Toutes les infos sur les pages Facebook et Instagram. Bref, on a hâte de vous y voir ! L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Lieu
68000 Colmar
Date
du 12 juin 2026 à 16h00
au 13 juin 2026 à 23h00