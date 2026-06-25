Comment attraper une étoile - Comme une étincelle
La poésie à l’état pur Plongez dans l’univers d’un petit garçon qui poursuit une quête extraordinaire : se lier d’amitié avec une étoile. Il déploie des trésors d’imagination et de courage pour réaliser son rêve, mais rien n’y fait : elle reste inaccessible ! Mêlant théâtre, marionnette et cinéma d’animation, librement inspiré de l’œuvre d’Oliver Jeffers, ce poème visuel à la chute savoureuse ne manque pas de rappeler aux petits comme aux grands qu’il est possible de réaliser ses rêves si l’on apprend à les regarder sous un angle différent.
Lieu
68600 Vogelgrun
Date
du 16 décembre 2026 à 10h30
au 16 décembre 2026 à 11h00
Organisateur