Concert d’hiver - Musique Concordia de Baldersheim
Et si l'hiver prenait des couleurs en musique ? 🎨 La Musique Concordia de Baldersheim vous donne rendez-vous pour son traditionnel concert d'hiver ! Le temps d'un après-midi, laissez-vous emporter dans un voyage musical haut en couleurs, entre envolées majestueuses, paysages lointains, mélodies nostalgiques, rythmes entraînants et grandes musiques de cinéma. Un programme éclectique où émotions, découvertes et surprises se rencontrent, avec une petite touche de magie des fêtes ! 📍 Salle polyvalente de Baldersheim 🕐 26 décembre 2026 à 17 h - ouverture des portes à 16h30 🎟️ Entrée libre Sous la direction de Clément Marquet, la Musique Concordia vous attend nombreux pour partager ce moment musical !
Lieu
68390 BALDERSHEIM
Date
du 26 décembre 2026 à 17h00
au 26 décembre 2026 à 20h00