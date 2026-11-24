Concert de gala harmonie de la petite vallée Stosswihr
L’Harmonie de Stosswihr vous invite à son traditionnel concert de Gala ! L’Harmonie de Stosswihr vous donne rendez-vous pour son traditionnel concert de Gala, qui se déroulera les samedi 28 novembre à 20h30 et dimanche 29 novembre à 15h, à la salle des fêtes de Stosswihr. Au programme, un véritable voyage musical à travers différents univers ! Les musiciens vous proposeront un répertoire varié qui saura ravir toutes les générations : un medley des incontournables chansons de Joe Dassin, un medley de Céline Dion – qui, après ses concerts à Paris, a décidé de faire un petit crochet par Stosswihr ! –, des musiques de films comme Robin des Bois, des dessins animés comme Dragon, sans oublier de belles pièces originales. Un programme éclectique, entre émotions, souvenirs et découvertes musicales, qui promet de satisfaire toutes les oreilles ! Le samedi soir, la troisième partie sera assurée par les Frankenthaler, qui viendront prolonger la soirée dans une ambiance festive et conviviale. Cette troisième partie sera proposée uniquement lors de la représentation du samedi. Pour profiter pleinement de ce moment, une petite restauration sera également proposée sur place. Que vous soyez mélomane averti ou simplement amateur de bons moments, venez nombreux partager ces instants musicaux avec les musiciens de l'Harmonie ! Réservation souhaitable au 07 64 01 51 98.
Lieu
68140 Stosswihr
Date
du 28 novembre 2026 à 20h30
au 29 novembre 2026 à 18h00
Organisateur