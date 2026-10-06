Concert de la Sainte Cécile
Et si la musique nous emmenait bien plus loin que prévu… ? Le 21 novembre à 17h, dans l'église de son village, l’Harmonie du Silberthal de Steinbach vous invite à son concert de la Sainte Cécile placé sous le signe du voyage et de l’imaginaire. De Promesa d’Alberto Pina à l’ouverture d’Alvamar de James Barnes, embarquez pour une aventure où se croisent cités mystérieuses, royaumes médiévaux, dieux légendaires et mondes rêvés. Avec Mystery of Atlantis, plongez dans les profondeurs d’un continent disparu, avant de rejoindre The Royal Crown, entre chevaliers et épopées fantastiques. Côtoyez les dieux dans Fate of the Gods, goûtez à la magie de Mary Poppins, rêvez avec Utopia, partez à l’aventure avec Indiana Jones ! Un concert à ne pas rater si vous voulez voyager sans quitter Steinbach, porté par les cuivres, les bois et les percussions de l’Harmonie. Entrée libre, venez nombreux partager ce voyage musical avec nous !!
Lieu
68700 Steinbach
Date
du 21 novembre 2026 à 17h00
au 21 novembre 2026 à 18h30
Organisateur