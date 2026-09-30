Concert de Rock caritatif
Groupe de rock composé de 5 musiciens Haut-Rhinois, les So6 Voltage, nous nous produisons à titre bénévole pour un concert de rock caritatif au profit de l'Institut de Recherche en Hématologie et Transplantation (IRHT) de Mulhouse, en revisitant les standards des années 70/90, voire 2000 avec fougue et passion du haut de nos âges mûrs et pas trop sages. Nous sommes amateurs biens sûr, mais passionnés et complices dans l'envie de partager cette musique qui nous fait vibrer. Et servir une noble cause en prenant du plaisir que nous pouvons partager est un engagement hautement valorisant pour nous.
Lieu
68390 SAUSHEIM
Date
du 31 octobre 2026 à 20h30
au 31 octobre 2026 à 23h30
Organisateur