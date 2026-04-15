Concert | Musique Espérance de Bantzenheim
La musique Espérance de Bantzenheim vous invite à assister à son concert, Mélodies des Océans. Venez embarquer avec nous pour un dépaysement garanti. Nous allons voyager ensemble, sous l'océan à la rencontre des sirènes, puis à bord d'un navire de pirates et aussi faire escale chez les vikings. La mer... cela vous interpelle? Alors rendez vous le samedi 25 avril 2026 à 20h à la salle des fetes de Bantzenheim. Parlez en autour de vous! Entrée libre. Plateau.
Lieu
68490 Bantzenheim
Date
du 25 avril 2026 à 20h00
au 25 avril 2026 à 23h00