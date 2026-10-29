Concert rock solidaire KALZAK
L'association Zam Zam Népal organise un concert rock avec le groupe KalzaK issu de la vallée de Munster. KalzaK interprète ses compositions originales, en mêlant alsacien et français. C'est un rock enraciné dans la vallée et ses montagnes, tissé d'influences variées et attiré par le large et les grandes plaines. KalzaK, un rock marcaire international. WIHR-AU-VAL Salle Polyvalente 20 H Ouverture des portes 19 H Buvette, petite restauration Réservation 06.85.14.76.92
Lieu
68230 WIHR-AU-VAL
Date
du 13 novembre 2026 à 20h00
au 13 novembre 2026 à 23h00