Concerts de Noël
Le Pfaff Music Band de Pfaffenheim et la Musique Echo du Strangenberg de Westhalten donneront leurs concerts de Noël : - le samedi 12 décembre 2026 à 17h en l'église Saint-Blaise de Westhalten ; - le dimanche 13 décembre 2026 à 15h en l'église Saint-Martin de Pfaffenheim. Les 60 musiciennes et musiciens réunis de toutes générations vous joueront : La Fantaisie de Disney. Tochter Zion. I Saw Mommy Kissing Santa Claus. La Belle et la Bête. Der Magnetberg. Amazing Grace. Le rêve de Noël. Avatar. Rudolphe, le renne au nez rouge. Maman, j'ai raté l'avion. Winter Wonderland Christmas Swing. Pour finir, le traditionnel et l'incontournable Stille Nacht. L'entrée est gratuite et sans réservation. Un plateau passera parmi vous pour nous soutenir dans notre activité culturelle durant toute l'année. Avant ce programme, l'Ensemble junior de la Musique Echo du Strangenberg donnera en première partie leur prestation de Noël seulement au concert de Noël de Westhalten À la fin du concert, les musiciennes et les musiciens vous proposeront un moment de convivialité autour de boissons chaudes et de pâtisseries.
Lieu
68250 PFAFFENHEIM
Date
du 13 décembre 2026 à 15h00
au 13 décembre 2026 à 17h00
Organisateur