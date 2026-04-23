Cyril Féraud va devenir cet été le nouvel animateur de Fort Boyard sur France 2,. Fort Boyard qui est le jeu emblématique de l’été sur France 2. L'animateur de 41 ans succède à Olivier Minne,qui était aux commandes de "Fort Boyard" depuis 2003.

Cyril Féraud se dit très ému, expliquant que “Fort Boyard” est l’émission qui lui a donné envie de faire de la télé ! A l’âge de 13 ans, il avait même envoyé des idées d’épreuves à la production ! Pour l'édition 2026, Cyril Féraud promet des "nouveautés", dont "le retour des anonymes" parmi les candidats.

Du côté de France Télévisions, on explique que ce choix est "une évidence" car Cyril Féraud est un visage profondément aimé des Français de toutes les générations. Il incarne une énergie, une proximité, une sincérité",