La star portoricaine du reggaeton, connue notamment pour son tube Gasolina, vient de concrétiser son nouveau projet : ouvrir un restaurant péruvien à New York. Pour cela, il s'associe au chef Jaime Pesaque, reconnu à l'international pour sa cuisine. Le restaurant, baptisé Cholapink, propose une cuisine de rue péruvienne. Le concept se veut simple et accessible, avec un service de restauration rapide.

Ce restaurant est ouvert depuis quelques jours à Manhattan. Une nouvelle aventure pour Daddy Yankee, qui ajoute donc la gastronomie à ses nombreuses activités !