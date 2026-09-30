Danses country solidaites
Après midi récréatif de danses country animé par le groupe " les Seminoles"et organisé par le club service Kiwanis Colmar Schweitzer. Sortez vos chapeaux et santiags pour vivre un moment ludique comme au far west. Les Seminoles vous subjuguerons avec leurs demonstrations et vous initierons à esquisser ce fameux pas de danse en ligne en vous invitant sur la piste. Prix entrée : 5€ Le bénéfice sera reversé à une institution locale oeuvrant pour l aide aux enfants en difficulté,hospitalisés ou en situation d handicap,l objectif étant de leur offrir un cadre de vie favorisant le bien être et le lien social. Saloon bar avec collation proposés 0687397641 renseignements. Placement libre,réservation pour groupe uniquement
Lieu
68220 Andolsheim salle des fêtes
Date
du 18 octobre 2026 à 14h00
au 18 octobre 2026 à 18h00
Organisateur