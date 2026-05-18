La légende du football anglais David Beckham et son épouse Victoria, créatrice de mode et femme d’affaires, ont vu leur fortune doubler passant de 500 millions à plus d’1,185 millions de livres. Une évolution possible « grâce à des investissements judicieux dans le football, l’alimentation et les boissons, l’immobilier et la mode ».

David et Victoria intègrent le club des milliardaires britanniques, selon un classement annuel publié vendredi par le Sunday Times. Pour info David Beckham est le premier sportif britannique milliardaire.