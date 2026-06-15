Le DJ David Guetta était en concert au Stade de France ce week-end. 3 dates avec à chaque fois près de 80 000 personnes face à lui pour célébrer 25 ans de carrière. Il a enchaîné ses plus grands titres dans une ambiance de festival géant.

Plusieurs invités surprises ont marqué la soirée : Jennifer Lopez, Akon mais aussi Bébé Rexha.

David Guetta a aussi reçu des encouragements… venus d’un autre monde. l’astronaute Sophie Adenot lui a adressé quelques mots dans une vidéo tournée depuis la Station spatiale internationale. “Je tenais vraiment à t’envoyer ce petit message parce que ta musique m’a toujours accompagnée” a-t-elle dit. D’ailleurs, elle a déclaré écouter I’m good de David Guetta lorsqu’elle se dirigeait vers le pas de tir le jour du décollage !