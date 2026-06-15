David Guetta a enflammé le stade de France ce week-end

L'événement musical du week end, c'était clairement les 3 concerts du DJ français au stade de France !

David Guetta
David Guetta
Crédit : Junta de Andalucía

Le DJ David Guetta était en concert au Stade de France ce week-end. 3 dates avec à chaque fois près de 80 000 personnes face à lui pour célébrer 25 ans de carrière.  Il a enchaîné ses plus grands titres dans une ambiance de festival géant.

Plusieurs invités surprises ont marqué la soirée :  Jennifer Lopez, Akon mais aussi Bébé Rexha. 

David Guetta  a aussi  reçu des encouragements… venus d’un autre monde. l’astronaute Sophie Adenot  lui a adressé quelques mots dans une vidéo tournée depuis la Station spatiale internationale. “Je tenais vraiment à t’envoyer ce petit message parce que ta musique m’a toujours accompagnée” a-t-elle dit. D’ailleurs, elle a déclaré écouter I’m good de David Guetta lorsqu’elle se dirigeait vers le pas de tir  le jour du décollage ! 

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