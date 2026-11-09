Delphine Wespiser a annoncé que son compagnon Roger Erhart était officiellement en rémission de son cancer de la gorge. Cela faisait 27 mois que Roger se battait contre la maladie. Un cancer qui avait notamment nécessité de lourds traitements. Et c’est un scanner réalisé il y a quelques jours qui a confirmé cette évolution très encourageante.

Très émue, l’ancienne Miss France a partagé des images de Roger à l’hôpital, accueilli sous les applaudissements du personnel soignant. Le couple a également tenu à remercier les équipes de l’ICANS, l’Institut de cancérologie de Strasbourg, qui l’ont accompagné pendant cette épreuve.

Sur Instagram, Delphine Wespiser parle d’un « miracle d’amour » et adresse aussi un message d’espoir à toutes les personnes qui se battent actuellement contre la maladie.