Après plusieurs mois de rumeurs, le DJ français DJ Snake a publié une photo de lui aux côtés de .. Mylène Farmer. Et en légende, il confirme une collaboration avec la chanteuse. DJ Snake parle d’une magnifique aventure artistique. Leur rapprochement avait commencé à être évoqué après l’apparition surprise de Mylène Farmer lors de son concert aux Arènes d Nimes en 2025.

Cette collaboration devrait s’inscrire dans l’univers d’”Egrégoré”, le nouveau projet de Mylène attendu au cinéma le 27 octobre, juste avant la sortie de son nouvel album le 30 octobre