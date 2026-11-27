Le DJ français vient de lancer sa propre marque de soda, baptisée OUI. Une boisson qui promet du goût, mais sans sucre. Le lancement officiel a eu lieu le 9 novembre. Trois parfums sont proposés pour commencer : framboise-grenade, citron-citron vert et orange-mandarine avec zéro gramme de sucre. Le secret de la recette ? Un ingrédient appelé Süvy, développé après sept années de recherche dans des laboratoires français, dans le Lot-et-Garonne. Il permet de remplacer le sucre tout en conservant un goût sucré, sans utiliser d'édulcorants intenses comme l'aspartame ou le sucralose.

Côté prix, comptez 1,89 euro la canette. Elles sont déjà commercialisées dans plusieurs enseignes de grande distribution.

Avec ce lancement, DJ Snake rejoint une tendance qui prend de l'ampleur : les artistes et les influenceurs qui développent leurs propres marques de boissons. Reste maintenant à convaincre les consommateurs…