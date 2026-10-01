DJ Snake n’est pas très convaincu par l’intelligence artificielle dans la musique. Il a récemment relayé sur ses réseaux le message : « Le monde allait très bien sans IA ».

Un choix qui intervient alors que l’artiste est toujours en pleine activité. Après « Club Soda » en juin et « Toka » en juillet, DJ Snake continue donc de travailler sur de nouveaux morceaux. Pour l’instant, il ne dévoile rien… mais avec DJ Snake, on peut s’attendre à du gros son, des collaborations et probablement quelques mauvaises décisions… comme il le dit lui-même avec humour !