Il s'était lui-même proclamé "premier milliardaire du hip-hop" dès 2014. C’était pas tout à fait le cas… Mais cette fois c’est officiel ! Le rappeur américain devient, à 61 ans, l'un des artistes les plus riches au monde, comme Jay-Z et Beyoncé, Taylor Swift, Bruce Springsteen ou Rihanna. Dr. Dre rejoint réellement le club très fermé des artistes milliardaires, selon le dernier classement des personnalités les plus riches de 2026, établi par le magazine Forbes Au total, seulement 22 artistes sont milliardaires. Près de la moitié sont devenus milliardaires ces trois dernières années, est-il précisé.

En tête de ce classement de ces personnalités les plus riches du monde, on retrouve Elon Musk avec avec 839 milliards de dollars