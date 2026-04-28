Pour promouvoir la sortie de son nouvel album, le rappeur Drake a posté sur Instagram les coordonnées GPS d’un parking du centre de Toronto avec une simple légende : « La date de sortie est à l’intérieur ». Sur place, les fans ont découvert une montagne de blocs de glace de sept mètres de haut, laquelle contenait, la date de sortie d’ICEMAN, le prochain album de leur idole. Le but du jeu pour Drake était que le sfans attendent que la glace fonde pour découvrir la date. Sauf que , ça ne s’est pas passé comme ça !

Rapidement, des fans sont venus armés de pics à glace, marteaux et chalumeaux. Ils ont commencé à escalader la structure et à en arracher des blocs. La police de Toronto a dû intervenir pour gérer la foule. Pour info, le prochain album de Drake “Iceman” sortira le 15 mai prochain !